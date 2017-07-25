Чем полезен проект «5-100»?

Ученые Высшей школы экономики (ВШЭ) сравнили показатели вузов-участников проекта «5-100» и вузов, не вошедших в него. В качестве маркера они выбрали количество публикаций научных работ. Результаты исследования напечатаны в статье «Публикационная активность вузов: эффект проекта «5-100» в журнале «Вопросы образования» №2 за 2017 год.

Как отмечают авторы статьи, они применили регрессионный анализ долговременных данных, чтобы выделить эффект от проекта из других влияющих на вузы факторов, как, например, общий объем финансирования, гранты разных видов и количество сотрудников.

Для оценки изменения публикационной активности использовалась выборка из 14 вузов-участников проекта «5–100» с 2013 года и 13 вузов контрольной группы, мониторинг которых осуществлялся с 2010 по 2015 год.

Были определены следующие критерии для вузов контрольной группы: 1) сопоставимое с участниками «5–100» количество публикаций; 2) наличие публикаций в самых престижных международных журналах так называемого «первого квартиля» Q1 с индексами цитирования Science Citation Index Expanded (SCIE) и/или Social Sciences Citation Index системы WoS (SSCI); 3) схожие с вузами «5–100» профили (классический, федеральный, технический). Таким образом, в контрольную группу вошли университеты, на момент старта «5–100» сопоставимые по ряду ключевых показателей с вузами-участниками проекта.

В конце 2015 года шесть вузов контрольной группы присоединились к проекту «5-100». Но исследователи посчитали возможным оставить пять вузов второй волны «5–100» в контрольной группе, поскольку первое финансирование они получили не раньше мая 2016 года, и говорить о системном влиянии на них «5-100» нельзя.

В итоге выяснилось, что участие в проекте «5-100» оказалось для вузов крайне плодотворным на научные статьи. С 2013 года у вузов-участников резко пошло вверх как общее количество публикаций, так и публикаций в самых престижных мировых журналах первого квартиля Q1.

По сравнению с ними вузы контрольной группы по всем показателям отстают.

Динамика общего числа публикаций у вузов-участников «5–100» на 12,2% опередило общий публикационный тренд вузов в 2014 году, а в 2015-м – уже на 26,6%. При этом прогнозируемое количество публикаций, на которое можно было бы рассчитывать без поддержки программы, вузы-участники превзошли, соответственно, больше чем на 27 и 47%.

После вступления в проект «5-100» у вузов также увеличилось число публикаций в расчете на одного сотрудника. А количество публикаций на одного сотрудника в журналах Q1 у них опередило общий публикационный тренд более чем на 20% в 2014 году и более чем на 30% - в 2015-м.

Напомним, задача запущенного в мае 2013 года Минобразования и науки РФ проекта «5-100» - вывести не менее пяти российских университетов в сотню лучших мировых вузов по трем самым авторитетным мировым рейтингам: Quacquarelli Symonds, Times Higher Education и Academic Ranking ofWorld Universities.

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