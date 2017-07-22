Поколение «Бизнес»

Почти все огромные трансконтинентальные корпорации, занимающие сейчас верхние строчки всевозможных рейтингов, когда-то начинались с маленьких стартапов. Более того, всемирно известные и стоящие десятки и сотни миллиардов долларов IT-гиганты созавались и вовсе инициативными студентами. Впрочем, так дела обстоят за океаном. А что в России?

Нравится кому-то эта истина или нет, но пока что в наших краях бизнес с молодежью ассоциировать не принято. Хотя есть яркие примеры успеха и у нас. Например, всемирно известную сеть ВКонтакте в 2006 году основал выпускник СпбГУ Павел Дуров. Капитализация этого изначально локального проекта оказалась фантастической, сейчас бренд «ВК» экспертами оценивается в пределах 2,8 миллиарда долларов (данные Forbes в 2013 году), сам же Дуров в списке миллиардеров занимает 350-ю строчку с личным состоянием 7,9 миллиардов рублей.

Правда, некоторое время назад главный соперник Цукерберга покинул Россию, а не так давно заявил о себе новым стартапом, который быстро превратился в серьёзный IT-проект - Telegram.

Не всем, конечно, быть «дуровыми» и «бринами», но на самом деле немало российских студентов сейчас открывают свое дело. Мотивы понятны: собственное дело - это не только отличная возможность самореализации, но и достойный способ обрести финансовую независимость от родителей, когда не ждешь от них дорогих подарков на каждый День рождения, а можешь сам купить то, о чем давно мечтал. Хотя, конечно, дело не только в этом.

Студенческие стартапы имеют свои особенности. Обычно для открытия своего дела требуются большие вложения, которые не факт что быстро окупятся (а скорее – совсем не факт). Студенты же, как известно, люди небогатые – у них нет ни больших денег, ни стабильного источника дохода, который позволил бы ждать прибыли несколько лет. Соответственно их бизнес заведомо не обладает большим стартовым капиталом и рассчитан на максимально быструю окупаемость. Больше всего возможностей для такого начинания даёт сфера Интернета и всё непосредственно с ней сопряжённое. Кроме того, в Интернете работает в основном молодая аудитория – более лояльная, гибкая и пока не сильно испорченная предрассудками относительно того же возраста бизнесмена. Стартап и клиенты находятся «на одной волне» и контакт им установить куда легче.

Максим, студент 4-го курса Финансового университета при Правительстве РФ, занимается продвижением сайтов в Интернете ( SEO-оптимизация). «Русской Планете» он рассказал об основных этапах становления своей будущей «империи»:

- Я решил заниматься своим делом прежде всего потому, что мне это нравится. Я люблю сам себе ставить задачи и выполнять их, плюс я хочу решать проблемы и задачи других людей теми инструментами, которыми владею. Кроме того, продвижение сайтов – это интересная сама по себе тема, которая при этом имеет хороший спрос. Сейчас все больше людей понимают, что их бизнес не заканчивается в оффлайне, они делают акцент на интернет-маркетинге. SEO – один из важнейших его инструментов, а по факту ещё и одно из самых прибыльных направлений, которые существуют на этом рынке. Маржу раскрывать не буду, но на весёлую жизнь хватает.

Максим добавил, что в долгосрочной перспективе не видит себя наемным сотрудником от слова «совсем». Да, работа в крупной IT-компании – это и стабильность, и соцпакет, и разные прочие плюсы, но личное дело – это, по словам нашего героя, «неограниченные перспективы и свобода выбора».

Для таких как Максим, в России сегодня существует множество специальных, ориентированных на молодую бизнес-аудиторию акселерационных программ, когда умудренные опытом (в том числе и горьким) менторы дают молодым «цукербергам» правильные векторы. Нельзя не отметить и такой бесспорно положительный тренд последних лет, как создание бизнес-инкубаторов на базе ведущих вузов. Так, по инициативе выпускников Московского Физико-Технического Института (МФТИ) – мировой кузницы лучших IT-кадров – в 2015-м году был основан «Физтехпарк», где на сегодняшний день работают и показывают немалые успехи порядка 50 IT-компаний, а в коворкинге свои силы пробуют молодые стартапы.

А совсем недавно, в июне нынешнего года, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки проработать возможность учета в качестве выпускных работ успешные стартапы студентов.

Осталась «самая малость» - хотя бы для молодых предпринимателей значительно облегчить то бюрократическое бремя, которое несут на себе «взрослые» коллеги в виде бумажной волокиты согласований, проверок и прочих «кнутов», без которых вкус «пряника», видимо, не почувствуешь. Хотелось бы, чтобы нынешние льготы, предоставляемые малому бизнесу, касались адресно еще и студентов (и вышеназванное распоряжение Медведева в адрес Минобрнауки можно считать хорошим начинанием). Молодой бизнес в долгу точно не останется.

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