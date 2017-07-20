«Пограничное тело» в созвездии Скульптора

Расположена сенсационная находка в создвездии Скульптора, ее радиус лишь немного больше сатурнианского, а масса — всего в 85 раз больше, чем у Юпитера. По словам Александра Боттишера из Кембриджского университета данное открытие является наглядной демонстрацией того, каких минимальных размеров могут достигать звезды.

«Если бы масса EBLM J0555-57Ab была чуть меньше, то тогда термоядерные реакции в ее ядре просто не запустились бы, и она бы превратилась в коричневого карлика», - комментирует ученый, - «Это, пожалуй, первый пример звезды, находящейся на такой тонкой границе».

Когда такая небольшая и тусклая звезда проходит по диску более крупного светила, то его яркость резко падает, что позволяет астрономам очень точно измерить диаметр и массу и той и другой «половинок» двойной системы. Руководствуясь подобным принципом, астрономы из проекта EBLM уже несколько лет наблюдают за ночным небом южного полушария, пытаясь найти самые небольшие и тусклые звезды. В этот раз поиски увенчались полным успехом, - команде удалось открыть рекордно малую звезду, расположенную всего в 600 световых годах от Земли. Как показывают наблюдения ученых, она отличается необычно спокойным характером для звезд небольших размеров, что, вкупе с очень длинными сроками жизни у таких светил, создает самые благоприятные условия для зарождения жизни.

«Как известно, «большое видится на расстоянии», - комментирует новость российский астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин. – «В космосе все объекты находятся «на расстоянии», поэтому большие «видятся», а вот маленькие обнаруживаются с трудом.

У любой науки бывают периоды застоя и периоды бурного рывка. В астрономии сейчас большой рывок, связанный с тем, что вошли в строй несколько больших телескопов. Десять лет в Чили на плато Чахнантор на безумной высоте в 5 километров строили гигантский комплекс радиотелескопов микроволнового диапазона. Ничего подобного на Земле раньше не было. Когда он начал работать, мы увидели абсолютно другую Вселенную. Каждый день оттуда приходят замечательные изображения и новые факты.

Найти самую маленькую звезду - большая удача. Теория внутреннего строения звезд говорит, что газовые шары с массой менее 7,5-8,0 % массы Солнца не способны разогреть свои недра до такой температуры, при которой термоядерная реакция превращения водорода в гелий поддерживает их светимость. Такие маленькие «недозвезды» называют бурыми карликами. Их век недолог: разогревшись за счет гравитационного сжатия, они через 10-15 млн. лет остывают и становятся невидимыми.

Звезды наименьшей массы, обладающие ядерным источником энергии, очень экономно расходуют запас водорода: например, звезда с массой 0,085 M¤ может поддерживать свою невысокую светимость (около 0,04% от солнечной) в течение 6000 млрд. лет, что в 440 раз больше нынешнего возраста Вселенной!

Обнаружение звезды с массой 8% солнечной, как и обнаружение любого пограничного объекта, очень важно для уточнения теории. Если подтвердится, что объект EBLM J0555-57Ab действительно звезда, а не бурый карлик, это позволит более тонко настроить теорию внутреннего строения звезд».

Объект EBLM J0555-57Ab - это пограничное тело между нормальной звездой и бурым (коричневым) карликом. Оно будет тускло светить больше триллиона лет!

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Инновации»