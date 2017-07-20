«Пограничное тело» в созвездии Скульптора
«Пограничное тело» в созвездии Скульптора

Астрономы обнаружили самую маленькую звезду во Вселенной

Расположена сенсационная находка в создвездии Скульптора, ее радиус лишь немного больше сатурнианского, а масса — всего в 85 раз больше, чем у Юпитера. По словам Александра Боттишера из Кембриджского университета данное открытие является наглядной демонстрацией того, каких минимальных размеров могут достигать звезды.

«Если бы масса EBLM J0555-57Ab была чуть меньше, то тогда термоядерные реакции в ее ядре просто не запустились бы, и она бы превратилась в коричневого карлика», - комментирует ученый, - «Это, пожалуй, первый пример звезды, находящейся на такой тонкой границе».

Когда такая небольшая и тусклая звезда проходит по диску более крупного светила, то его яркость резко падает, что позволяет астрономам очень точно измерить диаметр и массу и той и другой «половинок» двойной системы. Руководствуясь подобным принципом, астрономы из проекта EBLM уже несколько лет наблюдают за ночным небом южного полушария, пытаясь найти самые небольшие и тусклые звезды. В этот раз поиски увенчались полным успехом, - команде удалось открыть рекордно малую звезду, расположенную всего в 600 световых годах от Земли. Как показывают наблюдения ученых, она отличается необычно спокойным характером для звезд небольших размеров, что, вкупе с очень длинными сроками жизни у таких светил, создает самые благоприятные условия для зарождения жизни.

«Как известно, «большое видится на расстоянии», - комментирует новость российский астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин. – «В космосе все объекты находятся «на расстоянии», поэтому большие «видятся», а вот маленькие обнаруживаются с трудом.

У любой науки бывают периоды застоя и периоды бурного рывка. В астрономии сейчас большой рывок, связанный с тем, что вошли в строй несколько больших телескопов. Десять лет в Чили на плато Чахнантор на безумной высоте в 5 километров строили гигантский комплекс радиотелескопов микроволнового диапазона. Ничего подобного на Земле раньше не было. Когда он начал работать, мы увидели абсолютно другую Вселенную. Каждый день оттуда приходят замечательные изображения и новые факты.

Найти самую маленькую звезду - большая удача. Теория внутреннего строения звезд говорит, что газовые шары с массой менее 7,5-8,0 % массы Солнца не способны разогреть свои недра до такой температуры, при которой термоядерная реакция превращения водорода в гелий поддерживает их светимость. Такие маленькие «недозвезды» называют бурыми карликами. Их век недолог: разогревшись за счет гравитационного сжатия, они через 10-15 млн. лет остывают и становятся невидимыми.

Звезды наименьшей массы, обладающие ядерным источником энергии, очень экономно расходуют запас водорода: например, звезда с массой 0,085 M¤ может поддерживать свою невысокую светимость (около 0,04% от солнечной) в течение 6000 млрд. лет, что в 440 раз больше нынешнего возраста Вселенной!

Обнаружение звезды с массой 8% солнечной, как и обнаружение любого пограничного объекта, очень важно для уточнения теории. Если подтвердится, что объект EBLM J0555-57Ab действительно звезда, а не бурый карлик, это позволит более тонко настроить теорию внутреннего строения звезд».

Объект EBLM J0555-57Ab - это пограничное тело между нормальной звездой и бурым (коричневым) карликом. Оно будет тускло светить больше триллиона лет!

Теги:
Места: Россия
События: наука
Ученые СПбГУ помогут реабилитировать российские земли Далее в рубрике Ученые СПбГУ помогут реабилитировать российские землиПитерские биологи приступили к реализации проекта, который позволит выработать методы эффективного управления реабилитацией нарушенных земель на территории России. Читайте в рубрике «Инновации» Забыть все плохоеСпособы, с помощью которых можно было бы стирать негативные воспоминания в наших головах, ученые ищут постоянно. Забыть все плохое

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО