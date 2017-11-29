Подделать будет нельзя

Группа исследователей Санкт-Петербургского университета под руководством старшего научного сотрудника СПбГУ, кандидата химических наук Владимира Кочемировского разрабатывает новый метод анализа пишущих составов шариковых и гелевых ручек. Он позволит определять, когда была поставлена подпись или создана расписка, пока документу не исполнилось 100 месяцев.

Сегодня для анализа чернил обычно используют хроматографический метод, позволяющий проследить за испаряющимися летучими компонентами пасты — растворителями. Чем документ старше, тем меньше их остаётся в надписи. Однако, несмотря на популярность метода, у него есть свои недостатки: спустя два года растворители улетучиваются совсем, поэтому документ, к примеру, пятилетней давности датировать уже невозможно. К тому же на время испарения заметно влияют влажность и температура.

Учёные СПбГУ предложили новую идею: следить не за растворителями, а за самим красящим веществом, так как в пастах и гелях большинства ручек (около 80 %) используется всего три вида красителей. Исследователи изучают реакции окисления этих красителей с озоном, концентрация которого в атмосфере почти не меняется. Применённый для этого метод спектроскопии комбинационного рассеивания света позволяет работать с документами за пределами хроматографии, то есть определяет возраст чернил от 20 до 100 месяцев. Пока погрешность нового метода составляет полгода, но учёные намерены продолжить работу и сократить её до пары месяцев.

«Попытки подделки документов предпринимаются во всём мире, — рассказал генеральный директор малого инновационного предприятия СПбГУ «Лазерная химия» Владимир Кочемировский. — Интерес к этой теме огромен, но методов и возможностей анализа чернил существует не так много. Мы предложили новое направление работы, которое можно реализовать с помощью уникального оборудования Научного парка СПбГУ. К тому же мало научиться измерять. Для использования в судопроизводстве необходимо сделать методику юридически грамотной, поэтому коллеги-юристы постоянно нас консультируют и направляют».

Специалисты в области права играют важную роль в этом исследовании, цель которого — усовершенствовать экспертизу документов для судебной практики. Напомним, что в сентябре этого года СПбГУ подписал соглашение со Следственным комитетом РФ, чтобы оба учреждения могли проводить совместные научные исследования, обмениваться опытом, развивать экспертную деятельность.

Подписи, печати, напечатанный текст и даже бумага — всё это находится под пристальным вниманием исследователей. Часто их просят не только определить возраст тех или иных отметок, но и установить последовательность их нанесения. Однажды Владимир Кочемировский, доцент СПбГУ Андрей Тверьянович и их коллеги проводили экспертизу журналов Чернобыльской катастрофы, в которые заносились данные о работе её ликвидаторов. Выяснилось, что в 2000 годах в эти документы были вписаны имена «липовых» чернобыльцев. Применять эту технологию можно не только в юриспруденции, но и в искусствоведении, к примеру, во время поиска скрытых надписей или определении возраста картин.

Исследователи отмечают, что впереди ещё много работы и для юристов, и для химиков: например, необходимо определиться с формулировками вопросов экспертам. Иногда вопрос ставится так: «Когда был создан документ?» Но время появления на одном и том же листе бумаги оттиска печати, рукописной подписи и печатного текста может очень сильно различаться, поэтому и конкретную дату создания документа в целом эксперты называть затрудняются.

Очень часто при анализе помогают образцы для сравнения — примеры надписей на документах, которые хранились при известной температуре и влажности, чтобы эксперты могли сопоставить с ними исследуемые документы. Однако действующее законодательство запрещает эксперту самостоятельный сбор доказательств, поэтому учёные предлагают создать коллекцию образцов документов — эталонов с разными чернилами и на разной бумаге, изготовленных в известные сроки. Но как «узаконить» такую коллекцию? В этом юристам ещё предстоит разобраться.

Результаты междисциплинарного исследования, которое уже сегодня помогает юристам устанавливать в суде обстоятельства самых разных дел, опубликованы в европейском научном журнале Applied Sciences.

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