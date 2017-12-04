Пицца космических масштабов
Пицца космических масштабов

Члены экипажа МКС приготовили пиццу в невесомости

Один из членов экипажа международной космической станции Итальянец Паоло Несполи, посетовал во время сеанса связи с НАСА на то, что скучает по национальной кухне.

Работники НАСА решили порадовать экипаж, и прислали на МКС ингредиенты для классического блюда итальянской кухни, астронавты приготовили пиццу прямо в невесомости.

Свой «кулинарный поединок» работники космоса записали на видео, процесс приготовления блюда опубликовал в своем микроблоге в социальной сети Twitter астронавт NASA Рэнди Брезник.


«Как насчет мастер-класса по приготовлению космической пиццы? На американском грузовом корабле «Сигнусе» нам прислали все ингредиенты, но главный из них, конечно же, невесомость! Паоло приготовил пиццу с артишоками, а мы более классические варианты: пепперони, сыр и чесночная паста. Всем вкусных выходных! С вами были гуру космической кухни – Паоло Несполи (@astro_paolo), Рэнди Брезник (@astrokomrade), Марк Ванде Хай, Джо Акаба, Александр Мисуркин и Сергей Рязанский» - написал в своем блоге Сергей Рязанский.

Космонавты отметили, что космическая пицца ничем не хуже Земной. А самым вкусным, как и ожидалось, получилось блюдо итальянского покорителя космоса - Паоло Несполи.

Стоит отметить, что кулинарные эксперименты на МКС будут продолжаться. Космонавты планируют с 2018 года начать выпекать на станции уникальный хлеб без крошек. Для этого на международную космическую станцию отправят специальную порошкообразную смесь, которая должна будет стать первым этапом программы по насыщению питания космонавтов натуральной едой.

Теги:
События: космос
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