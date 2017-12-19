Памятник вирусу в Технопарке

Двухметровый монумент, выполненный в виде надкусанного жесткого диска, был создан при поддержке компании ИНВИТРО, в числе других компаний пострадавшей от последствий массированной кибератаки. Робот по имени Ню, который работает в Физтехпарке и Московском технологическом институте (МТИ) специально приехал на церемонию, чтобы произнести торжественную речь.

27 июня 2017 года ряд крупных компаний подвергся атаке вируса-шифровальщика Petya. Вредоносная программа зашифровывала файлы на персональных компьютерах, а потом требовала выкуп за восстановление доступа к файлам. Среди заблокированных компаний были MAERSK, MERK, кондитерская фабрика Cadbury в Австралии, Хоум Кредит банк, ГАЗПРОМ, РОСНЕФТЬ и MARS в России, а также ИНВИТРО. Ущерб от атаки составил более $8 млрд.

В память об этом было решено установить памятник с надписью: «Здесь лежит побежденный людьми 27/06/2017 компьютерный вирус Petya».

В мероприятии приняли участие основатель и генеральный директор компании ИНВИТРО Александр Островский, проектный менеджер кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково» Сана Кагермазова, менеджер по развитию бизнеса компании CISCO в России и СНГ Алексей Жуков. Вместе с ними памятник открывал робот по имени Ню, который совмещает работу в Физтехпарке и должность преподавателя в Московском технологическом институте. Робот призвал людей внимательно относиться к кибератакам и заботиться о безопасности данных.

Александр Островский, генеральный директор компании ИНВИТРО: «Когда мы столкнулись с кибератакой, нам стал понятен весь ужас того, что может произойти. Если до этого мы боролись в основном с человеческими болезнями, то теперь нам придется побеждать и киберинфекции. Мы в ответе за то, что мы создали, и поэтому хотели сделать памятник, который был бы постоянным напоминанием о той ответственности, которая стоит перед нами и будущими поколениями».

Сана Кагермазова, проектный менеджер кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково»: «Это памятник технологическому вирусу, который поразил и парализовал движение крупнейших корпораций на территории России, но который был побежден человечеством. Мы очень рады, что этот памятник будет стоять непосредственно у входа в большой Технопарк «Сколково».

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Инновации»