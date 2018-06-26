Как оценить потенциал цифровой экономики

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), цифровая экономика формирует пока только 2,42% ВВП страны. Президент России Владимир Путин поручил правительству изменить ситуацию. Доля затрат на развитие цифрового общества к 2024 году должна вырасти минимум втрое.

Директор Национального центра цифровой экономики МГУ имени М.В. Ломоносова Татьяна Ершова в интервью «Умной Стране» рассказала о будущем цифрового общества, развитии искусственного интеллекта и роли человека в роботизированном мире.

Татьяна Ершова, кандидат экономических наук, директор Национального центра цифровой экономики МГУ имени М.В. Ломоносова

Татьяна Викторовна, расскажите, пожалуйста, про Центр цифровой экономики МГУ. Он работает меньше года. Как всё начиналось?

Созданию центра предшествовала длительная, кропотливая работа. В ней с самого начала участвовала целая команда людей – академик, директор Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук Игорь Анатольевич Соколов, руководители и сотрудники экономического факультета и факультета глобальных процессов МГУ, многие другие. Это опытные исследователи, управленцы, у каждого было свое представление о цифровом обществе и цифровой экономике.

Все они, тем не менее, были и остаются единомышленниками, благодаря чему в сентябре 2017 года появился наш центр. Идею создания такого центра высказал ректор МГУ, академик Виктор Садовничий на заседании Попечительского совета МГУ 25 января 2017 года. Совет прошел под председательством президента России Владимира Путина.

Какие проекты были реализованы центром за это время?

Один из первых проектов – участие в разработке методики оценки готовности страны к цифровой экономике. Инициировал этот проект Всемирный банк в сотрудничестве с Институтом развития информационного общества, и это произошло как раз в период создания нашего центра. Будущие его сотрудники были заинтересованы в такой работе, потому что методику планировалось использовать для анализа ситуации в любой стране мира и даже внутри страны – на уровне региона, если это страна с федеративным устройством, или муниципалитета. Рамки оценки разработали российские специалисты, представлявшие помимо МГУ также Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Центральный экономико-математический институт РАН, Институт развития информационного общества, Федеральное бюро медико-социальной экспертизы и Финансовый университет при правительстве РФ. Они же далее провели оценку готовности России к цифровой экономике и подготовили аналитический отчет. Результаты исследования были представлены на Фестивале науки в октябре 2017 года и скоро будут официально презентованы Всемирным банком.

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