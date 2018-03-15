Ориентиры в выборе
Ориентиры в выборе

Челябинский ЭРЗ посетят 100 лучших школьников России и СНГ

Группа компаний «ЛокоТех» стала партнером Международного Ломоносовского клуба.

9 апреля Челябинский электровозоремонтный завод посетят 100 лучших школьников России и СНГ - участников международного культурно–просветительского проекта «Ломоносовский обоз. Промышленное сердце России».

На заводе школьники узнают много нового о работе крупного завода и технологиях, которые используются для ремонта локомотивов.  Для ребят будет организованна экскурсия и встреча со специалистами железнодорожного машиностроения.

«Такое общение  для многих участников может стать ориентиром в выборе будущей профессии и будущего работодателя, - говорит заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию «ЛокоТех» Наталья Плетенецкая:

«Мы рады снова поддержать образовательный проект «Ломоносовский обоз». В прошлый раз мы встречали лучших школьников России на нашем Ярославском заводе, в этом году – на Челябинском.  

Уверена, что ребятам будет интересно посещение завода, они непременно узнают много нового. А кто-то, возможно, решит связать свою жизнь с локомотиворемонтной отраслью и в будущем прийти работать на одно из наших предприятий. Сотрудники ЭРЗ покажут старшеклассникам процесс обслуживания тягового подвижного состава, ответят на все интересующие вопросы, познакомят с уникальными производственными профессиями. Будущие выпускники увидят одно из лучших предприятий железнодорожной промышленности и узнают о востребованных рабочих специальностях»

Кроме того, сотрудники Группы компаний «ЛокоТех» примут участие в оценке конкурсных работ старшеклассников, связанных с промышленностью и экологией.

Сооснователь Международного Ломоносовского Клуба Дмитрий Пунин добавляет, что проект «Ломоносовский обоз. Промышленное сердце России» один из немногих, который «вживую» знакомит старшеклассников с промышленными предприятиями и профессиями, востребованными на производстве.

«Мы благодарим «ЛокоТех» за предоставленную возможность познакомится с такой близкой и такой «неизвестной» отраслью, как  железнодорожное машиностроение», - говорит он.

Проект познакомит подрастающее поколение с промышленным потенциалом, культурным и туристическим наследием Уральского федерального округа и Пермского края. Перед его участниками встанет вопрос решения реальных задач промышленного сектора экономики, туризма образования и науки Урала»

В целом, мероприятия пройдут на территории Тюменской, Челябинской, Свердловской областей и Пермском крае с 2 по 16 апреля 2018 года.

Проект выполняется АНО «ЗВЕЗДА» при предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и средств партнеров проекта, одним из которых является «ЛокоТех».

Теги:
События: общество
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