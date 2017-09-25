Определены победители первого блокчейн-хакатона ICO Lab

Собравшиеся команды программистов должны были в течение полутора суток предложить технические решения для трёх компонентов экосистемы –скоринг проектов, система страхования контрактов и рынок экспертов. Все решения должны были быть разработаны на блокчейне Ethereum.

Решением жюри, cреди которых были представители компаний ФРИИ, Freedman.club, Sonm победителем хакатона была признана команда CoCoin, представившая решения для смарт-контрактов и скоринга (проверки) проектов, претендующих на инвестирование. Победители получили приз 200 тысяч рублей и 1000 токенов ILE (1 ILE = 1$).

директор по инновациям "Физтехпарка" Сергей Ручьёв с победителями блокчейн-хакатона - командой CoCoin

Отдельного приза от ФРИИ удостоилась команда из Физтеха (МФТИ) ReefCoin, предложившая на суд жюри платформу для продвижения ноунейм-магазинов и систему безопасности транзакций путем проверки торговых площадок арбитражем. Приз зрительских симпатий достался ребятам из Московского приборостроительного техникума - команде "МПТ".

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Инновации»