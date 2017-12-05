Опасный транзит

Учёные постоянно ищут новые способы доставки антибиотиков в патогенные бактериальные клетки. Один из них — использование сидерофоров. Это особые молекулярные соединения, выделяемые самими бактериальными клетками для того, чтобы обеспечивать себя жизненно необходимым железом. Сидерофоры захватывают железо и возвращаются в свою клетку по специальным каналам. Без такого «груза» домой им путь заказан.

Специалисты из лаборатории Химической фармакологии Института химии СПбГУ под руководством профессора Михаила Красавина разработали синтетические сидерофоры, которые помимо железа захватывают и доставляют в клетку ещё и антибиотики.

По сути, химики СПбГУ научились ловко обманывать бактерию. «Сидерофор, содержащий прикреплённый к нему антибиотик, также «нагружают» железом, чтобы бактериальные транспортёры могли принять такую конструкцию за «родного» доставщика железа и перенести её внутрь бактерии», — пояснил Михаил Красавин.

Эта технология — принципиально новый шаг в разработке способа доставки лекарств в бактериальные клетки. Ожидается, что она сможет помочь в борьбе с тяжёлыми бактериальными инфекциями. Причём даже теми, возбудители которых уже приобрели определённую устойчивость к антибиотикам.

В работе, результаты которой опубликованы в журнале Chemistry A European Journal, приняли участие сотрудники лаборатории Новых синтетических методов и химической фармакологии доцент СПбГУ Дмитрий Дарьин, ассистент СПбГУ Ольга Бакулина, студент СПбГУ Антон Банных.

Следующим этапом станет проверка синтетических сидерофоров в действии. Для этого петербургские химики объединят усилия со специалистами Центра инфекционных заболеваний Гельмгольца (Москва) и Ганноверского университета (Германия), со стороны которого к исследованию уже присоединилась Анна Тутова — стажёр научной группы профессора Красавина.

Сидерофоры планируют синтезировать в СПбГУ, а проверять, как они взаимодействуют с антибиотиками, в Европе. Первые данные об эффективности работы синтетических сидерофоров учёные надеются получить уже в конце 2018 года.

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