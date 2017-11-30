Однажды под одеялом…

Специалисты из компании Butlins, проведя опрос более чем 2000 детей и их родителей, пришли к выводу, что в среднем мамы и папы тратят 164 часа и 15 минут в год на то, чтобы уложить ребенка спать.

Оказалось, что большинство - 54% родителей очень любят читать детям сказки. Но 12% назвали отход ребенка ко сну самым напряженным периодом за весь день. 19% родителям труднее всего справляться с этой задачей перед началом учебного года.

51% рассказывал детям перед сном истории, однако 8% из них беспокоились, что это получалось у них недостаточно хорошо. 5% даже пожаловались, что их дети скучали, слушая сказки в их исполнении.

36% родителей, не рассказав ребенку историю перед сном, чувствуют себя виноватыми.

Исследователи попытались выяснить, какие истории нравятся детям больше всего и сколько по времени должна длиться сказка в идеале.

На роль «испытуемых» были приглашены 1000 детей в возрасте 7 лет и младше. В итоге ответов на вопросы, ученые выяснили, что 56% детей предпочитали, чтобы рассказчик озвучивал героев разными голосами. 25% нравилось, когда героев изображали, а 36% были уверены, что действие должно обязательно разворачиваться в замке.

35% детей не любили сказки без драконов, 32% - без фей, 21% - без волшебника и 17% - без молодого человека. Третья часть детей проголосовали за вымышленную волшебную страну, а 8% предпочитали, чтобы действие сказки разыгрывалось в космосе.

21% хотелось, чтобы герои ездили на лошадях, 14% были за летающий автомобиль и 9% - за ковер-самолет.

Идеальная сказка, по данным статистики, должная идти ровно 8 минут и 36 секунд…

В целом дети мечтали о сказках, где речь шла о настоящей дружбе. Но иногда участники высказывали и весьма необычные пожелания.

Главный редактор российского издательства «Карапуз» Сергей Савушкин, комментируя иностранных коллег, решил вспомнить свой личный жизненный пример:

Однажды под одеялом…

«Вот, Ева, появится рыцарь на белом коне…» - говорил я своей дочери 4-х лет, лежа в классическом «домике» из одеяла.

«Посадит доченьку мою рядом на седло и поскачете вы в далекую даль, над лесами, над полями в его замок. Останемся мы с мамой одни одинешеньки…», - говорю я с печалью в голосе, страдая.

«И как такой беды избежать, что же нам делать?»

Дочка посмотрела на меня, явно не «врубаясь» в проблему. Потом подумала и сказала: «А давай макароны!? МАКАРОНЫ!!!!»

Это в том смысле, что мы всегда, забираясь «в пещеру-домик», что-нибудь «готовили»: чай, суп, сосиски или обожаемые ею макароны. Совершенно непонятно, почему это - всегда готовили, а тут какой-то рыцарь, неясно откуда взявшийся, с непонятными целями, должен помешать нашей традиции. Что ж теперь, и макароны не варить?!!

Поэтому – макароны forever!!!

Вот так или похожим образом тему принцесс и рыцарей обычно «торпедируют» сами взрослые, восторженно рассказывая о романтике роз и мечей.

Кстати, именно эмоциональное рассказывание мамой или папой любой истории с невербальными вставками по ходу будоражит и держит аудиторию «в фокусе».

Драконы, рыцари, волшебство и космос как таковые мало волнуют сердца и умы малышей. Весь мир для них - сплошное чудо.

Невозможно отделить правду от вымысла, когда со всем на свете сталкиваешься впервые!

Сергей добавляет, что на его взгляд, исследование проводили какие-то энтузиасты, а не профессионалы. Сомнения вызывают и сами опросные строки, и приведенные цифры.

Главный редактор детской редакции «Книги Вилли Винки» Татьяна Мантула также уверена, что время, которое родители тратят на сказку перед сном, бесценно.

«Иногда - это единственные минуты общения ребенка со взрослыми, свободные от назиданий и поучений», - говорит она.

«То, что самые популярные герои этого совместного сказочного действа - волшебники, совсем не удивляет. У нас вышла первая книга серии «Ведьмочка Винни и Вильбур», ее герои - одни из самых популярных персонажей во всем мире, истории короткие и увлекательные, даже сотрудники издательства стали сразу же читать ее своим детям.

Или другая книжка: «Медведь и Гусик. Я тебя уже люблю!» Юмористический дуэт Джори Джона и Бенджи Дэйвиса возвращается с новой порцией шуток про Медведя и Гуся! Предвкушая чудный денек, проведенный дома в тишине, Медведь усаживается в любимое кресло с книжкой и чашкой горячего чая...

Но у его соседа Гуся другая идея. Ох уж это вечное несовпадение экстравертов и интровертов! Но разве это препятствие для настоящей дружбы? Они, конечно же, должны срочно отправиться на прогулку и рассказать друг другу о своей жизни. Или сделать вместе зарядку. Зачем? Чтобы понравиться друг другу еще больше…

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