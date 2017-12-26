Обитель зла для насекомых

Паразит, который делает из хозяина зомби, контролируя его поведение, — готовый сюжет для фильма ужасов. Но в природе, как оказывается, подобное поведение – далеко не редкость. Такие организмы - зомби существуют в реальной жизни, и новое научное исследование показало, что они гораздо страшнее, чем считалось.

Так, зомбирующий паразит «по имени» Кордицепс однобокий контролирует поведение муравьев-древоточцев, заставляя их уходить из колоний и закрепляться на выгодном для гриба месте. Затем он прорастает из головы своего носителя и продолжает распространять споры, заражая других муравьев.

Чтобы выяснить, как именно гриб координирует эти механизмы, ученые заразили муравьев-древоточцев паразитом намеренно, а затем создали 3D-визуализацию процесса установления контроля гриба над телом хозяина.

До сих пор механизм превращения носителя в зомби был неизвестен и американские ученые из Университета штата Пенсильвания задались целью понять, как все-таки кордицепс однобокий проникает в мышечные волокна по всему телу хозяина.

Исследователи рассмотрели взаимодействие паразита и муравья на клеточном уровне, обнаружив, что грибок выделяет тканеспецифические метаболиты и вызывает изменения в экспрессии гена, а также атрофию в мышцах нижней челюсти. Самое удивительное, что, несмотря на практически тотальное выведение «родных» клеток насекомого из строя, грибная сеть не затрагивала мозг.

Почему так происходит, исследователи так и не поняли. Не исключено, что паразит использует этот сегмент как гарантию успеха своей миссии и сохраняет мозг невредимым до тех пор, пока хозяин не выполнит «задание».

Проанализировав 3D изображения, ученые обнаружили, что грибковые клетки работали слаженно, образуя единую сеть для контроля поведения хозяина. По сути, зараженный муравей уже не был муравьем. Скорее, это был гриб-паразит в «мясных доспехах».

«Биологическое оружие» для защиты потомства применяют и так называемые осы-наездники. За историю своей эволюции они поработили множество вирусов, в том числе и те, которые помогают зомбировать, а потом и выживать внутри гусениц и бабочек, своему осиному потомству.

Ученые довольно давно спорили о том, как действуют вирусы-симбионты, попадающие в тело насекомых вместе яйцами ос. Чтобы ответить на этот вопрос ученые исследовали геном паразитической осы Venturia canescens. Оказалось, что в нем даже нет ДНК, а только содержатся токсины, убивающие иммунную систему жертвы.

А вот новосибирские ученые нашли химическое вещество, под воздействием которого превращается в зомби и полностью теряет волю африканский таракан.

Специалисты Сибирского отделения Российской академии наук сделали свое открытие, наблюдая за взаимодействием крупных африканских тараканов и изумрудной тараканьей осы, которая на них паразитирует.

Ужаленный ею таракан становится неподвижным, теряет ориентацию в пространстве и… превращается в зомби. Он повсюду следует за своей хозяйкой, выполняя роль питательной среды для ее осиного яйца, из которого позже вылупится личинка.

Исследователи выяснили, что в яде, который попадает в тело жертвы через укол, содержится блокатор нейромедиатора октопамина. И именно он владеет так называемым, зомбическим эффектом.

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