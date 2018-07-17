Новый гаджет для смартфонов
Новый гаджет для смартфонов

Почему беспроводные наушники стали трендом и как это меняет рынок смартфонов

В 2016 году компания Apple представила iPhone 7 - смартфон, в котором самой обсуждаемой инновацией был отказ от 3,5 мм разъема для наушников. Тогда мнения экспертов очень различались: одни говорили что это станет новым трендом, а другие - что это убьет Apple. И вот, спустя 2 года, когда в продаже уже десятый iPhone, можно разобраться, к чему привело то решение.

Облегченная гарнитура

Apple в своих смартфонах отказалась от порта, позволяющего подключать проводные наушники. И она же показала самый логичный способ адаптироваться, а именно - использование беспроводных наушников.

Модели bluetooth-наушников существовали задолго до iPhone 7, но именно выход на рынок флагмана от Apple вызвал сильный рост рынка: только за 2017 год рынок беспроводных наушников в США вырос на 22%. Производители стали уделять гораздо большее внимание сегменту и выпускать много моделей без проводов.

При этом сама компания Apple показала миру свое видение беспроводных наушников - AirPods. И эта модель сразу же захватила наибольшую часть рынка: AirPods выбирает 26% покупателей беспроводных наушников. А еще 15% выбирают модели от Beats - компании, которая полностью принадлежит Apple.

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Теги:
События: наука
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