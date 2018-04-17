Новые технологии в метро. Предотвратят ли они теракты?

Минул год после взрыва, который произошел в метро Санкт-Петербурга между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». 16 погибших. 108 раненных. Что же стало причиной трагедии? Брешь в системе фильтрации миграционных потоков, позволившая террористу стать гражданином России? Профессиональный уровень людей, не выявивших потенциального смертника в пассажиропотоке? Несовершенство технологий, которые безуспешно модернизируются после каждого теракта? Что это за технологии? Давайте разбираться.

Инновационная система наблюдения

Власти в очередной раз не поскупились, усилив после очередного теракта меры безопасности. Особые меры приняты в столице России, традиционно являющейся ключевой мишенью для тех, кто планирует новые атаки.

На станциях московского метро было установлено 5500 камер. Половина из них предназначена для того, чтобы контролировать вопросы общественного порядка на станциях. Кому-то стало плохо? На рельсах оказался человек? Скопление толпы в час пик стало критическим?

Все это не остается за пределами внимания служб метрополитена, которые принимают меры незамедлительного реагирования. Но есть и роботизированные камеры. Их «машинное зрение», согласно уверениям специалистов, обеспечивающих охрану столичного метрополитена, способно творить чудеса.

Эти ультрасовременные устройства в режиме автономной работы, могут распознавать лица нарушителей и преступников, которые находятся в федеральном и международном розыске. Однако это вовсе не значит, что на его запястьях уже на платформе защелкнутся наручники.

— Информация на камерах хранится ровно месяц, — уверяет Александр, бывший сотрудник правоохранительных органов, который сегодня обеспечивает безопасность на станции метро «Кантемировская». — Мы плотно работаем с различными силовыми ведомствами, которые обращаются к нам с запросами. Система видеонаблюдения, построенная на мощностях «Ростелекома», устроена так, что может держать в «памяти» до 11 петабайт (прим. ред. 1 петабайт равен 1 млн гигабайт). Зафиксировав «клиента» на одной станции метро, она может «подхватить» его на другой и «вести» вплоть до нужного момента или выхода из метро. После этого он окажется в поле зрения камер, которые работают на поверхности.

В прокуратуре Московского метрополитена (существует в «системе координат» столичной «подземки» и такая структура) утверждают, что любой пакет или сумка, которые оставлены без присмотра более чем на 20 секунд, где-то там, в специально оборудованных помещениях станции, прозвучит сигнал тревоги. Сотрудник полиции, надев бронежилет, унесет потенциально взрывоопасный предмет в специальный контейнер, который способен «принять на себя» действие взрывного устройства мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

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