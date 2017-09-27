СПбГУ первым в России вручил дипломы нового образца

На заседании Ученого совета СПбГУ пятеро исследователей получили документы нового образца: кандидаты исторических (Бахтиёр Алимджанов), юридических (Патимат Гусейнова) и филологических наук (Евгения Митькина, Татьяна Корнильева, Элеонора Шабунина).

«Право проводить собственные защиты — большая ответственность для вуза. За работами, которые здесь защищаются, в академических кругах следят особенно пристально, а значит, наши диссертационные советы должны работать лучше, чем другие», — отметил ректор СПбГУ Николай Кропачёв.

Для Санкт-Петербургского университета право защиты по своим правилам стало возрождением традиции: практика присуждения собственных учёных степеней существовала здесь ещё до революции и была восстановлена в 2013 году. До вступления в силу соответствующего закона учёную степень Ph. D. (Степень доктора наук) в СПбГУ получили 13 исследователей, а после вступления процедуру защиты по собственным правилам вуза прошёл ещё 21 человек, из которых пятерым и были вручены дипломы.

Всё происходит на основе принципа полной открытости: диссертации и рецензии на них заранее публикуются на сайте университета, защиты транслируются в интернете в онлайн-режиме. Текст работы обязательно представляется на русском и английском языках, чтобы с результатами научных изысканий могли ознакомиться исследователи всего мира.

«Для научного сообщества всегда было важно, где человек защищал диссертацию, — отметил первый проректор СПбГУ Илья Дементьев. — Место защиты играет особую роль прежде всего с точки зрения уровня экспертизы, которую проводит диссертационный совет. Имя университета выступает своего рода гарантией качества работы, ведь именно вуз своей репутацией отвечает за каждое присуждённое научное звание».

Право проводить защиты диссертаций по собственным правилам с 1 сентября 2016 года получили два ведущих вуза страны — МГУ и СПбГУ. Сейчас у соискателей, решивших получить научную степень в СПбГУ, ещё есть право выбора — защищаться по прежней или по новой системе. Переходный период продлится до 1 сентября 2018 года, после чего все диссертационные советы ВАК в вузе будут закрыты, и защиты станут проводиться только по собственным правилам СПбГУ.

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