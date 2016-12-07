Всероссийский форум урологов соберет более 150 врачей

Мастер-класс «Лапароскопическая и роботизированая хирургия в урологии» пройдет в Краевой клинике имени проф. С.В. Очаповского в Краснодаре с 8 по 10 декабря.
В это же время возникнет роботизированная урологическая операция – в формате «живой» хирургии. Мастерство экспертов будет показываться из операционных и в режиме реального времени транслироваться на большие экраны конференц-зала.
На редкостный образовательный форум приедет больше 150 врачей-урологов со всей России. Медики собираются выполнить более двух десятков высокотехнологичных операций. Будут активно использоваться новейшие роботизированные технологии, применяться самое современное лапароскопическое оборудование.
За сложнейшие клинические случаи примутся лучшие хирурги-урологи НИИ-ККБ№1, а также работники передовых медицинских центров Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Нижнего Новгорода, Волгограда и Тюмени. Мероприятие создано при поддержке министерства здравоохранения Краснодарского края, Российского общества урологов, КубГМУ, Ассоциации урологов Кубани.Далее в рубрике Российские ученые создали новый мировой эталон температурыРоссийские специалисты разработали новый мировой эталон температуры, который уменьшит погрешность и увеличит точность воспроизведения температурной единицы.
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