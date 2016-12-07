Всероссийский форум урологов соберет более 150 врачей

В это же время возникнет роботизированная урологическая операция – в формате «живой» хирургии. Мастерство экспертов будет показываться из операционных и в режиме реального времени транслироваться на большие экраны конференц-зала.

На редкостный образовательный форум приедет больше 150 врачей-урологов со всей России. Медики собираются выполнить более двух десятков высокотехнологичных операций. Будут активно использоваться новейшие роботизированные технологии, применяться самое современное лапароскопическое оборудование.

За сложнейшие клинические случаи примутся лучшие хирурги-урологи НИИ-ККБ№1, а также работники передовых медицинских центров Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Нижнего Новгорода, Волгограда и Тюмени. Мероприятие создано при поддержке министерства здравоохранения Краснодарского края, Российского общества урологов, КубГМУ, Ассоциации урологов Кубани.

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