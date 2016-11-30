В Воронеже запущена сеть дистанционного сбора данных ЖКХ
В Воронеже запущена сеть дистанционного сбора данных ЖКХ

Новая технология позволит местным коммунальщикам вести более точный учет потребления ресурсов

Совместными усилиями российских разработчиков из компании "СТРИЖ Телематика" и их региональных партнеров, компании "ТСТ" в Воронеже развернута первая в России IoT-сеть, позволяющая дистанционно собирать данные с установленных в квартирах приборов учета потребления коммунальных услуг.

Помимо учета и систематизации потребляемых воронежцами услуг ЖКХ, развернутая на безе запатентованной технологии LPWAN сеть будет использоваться для удаленного сбора данных с разнесенных по сельхозугодьям агродатчиков, замеряющих параметры окружающей среды.

Результаты пилотных запусков подтвердили высокую проникающую способность и возможность передачи сигнала через толстые стены. В условиях плотной жилой застройки дальность связи составила в среднем от 8 до 10 километров. А за городской чертой сигнал надежно передается на 25 километров от базовых станций.

По информации российских разработчиков, власти Воронежа уже на пилотном этапе заинтересовались новой технологии и уведомили, что интеллектуальной диспетчеризации услуг ЖКХ им понадобится как минимум 900 000 совместимых счетчиков воды и электричества.

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