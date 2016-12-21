На Урале начнут изготавливать 3D-имплантаты
На Урале начнут изготавливать 3D-имплантаты

Запуск производства разрешит изготавливать имплантаты персонально для каждого человека.

На официальном сайте Уральского федерального университета передается, что специалисты планируют в течение трех лет основать производство высокоточных комплексов из металла для имплантации с использованием 3D-технологий.

Аддитивные технологии дадут вероятность изготовить для каждого человека заменители, нужные в данном конкретном случае.

С титаном в Институте трудятся на протяжении 40 лет. Это единый биосовместимый материал, используемый для изготовления имплантов. Ученые подчеркнули, что аддитивные технологии позволят возместить потери, связанные с всяческими травмами.

В рамках госпрограммы РФ «Развитие науки и технологий» на реализацию этого проекта в течение трех лет будет направлено 160 миллионов рублей. В 2017 году эксперты разработают математическую модель для производства металлических комплексов и выпустят опытные стандарты имплантатов из титана.

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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