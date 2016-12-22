Ученые спровоцировали мощнейший взрыв в Подмосковье

В Подмосковье на территории научной базы в Черноголовке ученые произвели мощнейший взрыв, который поможет понять, как показывает себя вещество при сверхвысоком давлении. Такие процессы за пределами Земли можно увидеть лишь на Юпитере и Сатурне, при гибели звезд вблизи черных дыр. Научный опыт проводился при содействии РАН и Объединенного института высоких температур.

Для этого употреблялось специально разработанное, не имеющее мировых аналогов, российское оборудование, разрешающее совершать взрывы водорода в условиях малого пространства. При этом выделяется немалое количество тепловой энергии, которая при распространении создает давление в несколько миллионов земных атмосфер. Это можно сравнить с условиями звездного вещества при его разбегании сразу после взрыва сверхновой.

По суждению российских экспериментаторов, произведенные испытания разрешат лучше понять, как изменяются свойства веществ, находящихся вблизи эпицентра таких событий. В дальнейшем это позволит наладить выпуск улучшенных материй, которые можно будет использовать в качестве обшивки межпланетных космических кораблей, чтобы они могли переносить неблагоприятные воздействия вблизи планет и звезд.

Повторить динамические взрывные эксперименты в Черноголовке могут пока только специалисты из США. При соглашении налаживания отношений с Америкой, российские исследователи вполне могли бы рассчитывать на сотрудничество с коллегами в этой области, что существенно бы ускорило исследовательский процесс.

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