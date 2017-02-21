Ученые назвали самую опасную болезнь российских мужчин

Ученые назвали самую серьезную болезнь, которая угрожает мужчинам в России. Медики изучили статистику и пришли к грустному выводу, что представители сильного пола в стране быстро толстеют.

Ожирению подвержены 18 процентов мужчин. А ведь еще совсем недавно это было серьезной проблемой только для жителей США.

Беспокойство врачей вызывает не столько число лишних килограммов, сколько стремительность их роста. Мужчины набирают вес с такой скоростью, что скоро с легкостью перегонят жителей Соединенных Штатов.

Не лишне напомнить, что избыточный вес приводит к общему ухудшению состояния здоровья, вызывает всяческие заболевания, а также ведет к нарушению выработки половых гормонов и проблемам сексуального характера.

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