Ученые назвали самую опасную болезнь российских мужчин
Специалисты выяснили, чего следует опасаться сильному полу страны.
Ученые назвали самую серьезную болезнь, которая угрожает мужчинам в России. Медики изучили статистику и пришли к грустному выводу, что представители сильного пола в стране быстро толстеют.
Ожирению подвержены 18 процентов мужчин. А ведь еще совсем недавно это было серьезной проблемой только для жителей США.
Беспокойство врачей вызывает не столько число лишних килограммов, сколько стремительность их роста. Мужчины набирают вес с такой скоростью, что скоро с легкостью перегонят жителей Соединенных Штатов.
Не лишне напомнить, что избыточный вес приводит к общему ухудшению состояния здоровья, вызывает всяческие заболевания, а также ведет к нарушению выработки половых гормонов и проблемам сексуального характера.Далее в рубрике Российские ученые определят депрессию по состоянию волосУченые установили, что волосы сохраняют информацию практически обо всем, что происходит с человеком.
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