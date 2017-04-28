Ученые назвали главную причину тревожности россиян

Данное исследование проводили ученые из Института социально-политических исследований РАН.
Новое исследование показало, что больше всего жители России обеспокоены дороговизной жизни в стране.
Выводы последнего предоставлены в докладе ученых, представляющих Институт социально-политических исследований РАН.
Исследователи организовали масштабный опрос, чтобы выяснить, чем встревожены россияне. Оказалось, что преобладающее большинство считает тревожным фактором дороговизну жизни. Также немалое количество жителей страны волнуются из-за произвола должностных лиц и стремительного повышения тарифов на ЖКХ.
Почти одинаковую обеспокоенность у респондентов вызывает безработица, рост цен на продукты, а также расслоение, замечаемое в обществе. Не слишком спокойны россияне и в вопросах, касающихся безопасности.
Порядка 61 процента жителей страны считают, что в РФ обеспечиваются политические свободы и свобода слова. Притом в пользу того, что в России соблюдают права человека, высказались только 32 процента опрошенных, а в равенство всех граждан государства перед законом верят не более 18 проценов респондентов.Далее в рубрике Российские ученые нашли новый способ борьбы с заражением кровиРоссийские ученые изобрели нанокапсулы для лекарств и новый способ предотвращения заражения крови.
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