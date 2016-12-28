Технопарки России повышают свою эффективность
Технопарки России повышают свою эффективность

На данный момент в России функционирует свыше 200 технопарков

По оценкам Ассоциации кластеров и технопарков, суммарная выручка всех резидентов технопарков России по итогам 2016 года вырастет не менее чем на 10% по сравнению с 2015-м и составит более 210 млрд рублей. Согласно экспертной оценке, объем налоговых и таможенных отчислений в бюджеты всех уровней составит не менее 50 млрд рублей (рост 15 % к 2015 году), количество рабочих мест, созданных резидентами технопарков, вырастет по сравнению с 2015-м годом не менее чем на 5% и составит более 75 тысяч рабочих мест. Ассоциация опубликовала аналитический обзор деятельности технопарков, в котором представлена информация о состоянии отрасли технопарков, изменениях в регуляторном поле, а также перспективах ее развития.

По данным Ассоциации, на данный момент в России функционирует более 200 организаций, имеющих те или иные признаки технопарков, из которых 107 технопарков в наибольшей степени соответствует требованиям Национального стандарта «Технопарки. Требования». Из этих 107 технопарков 44 развиваются частными собственниками, остальные – за счет или при участии государственных средств в соответствии с рядом государственных программ.

В 2016 году Росстандартом приняты изменения Национальный стандарт «Технопарки.Требования», которые вступят в силу в марте 2017 года обеспечат дальнейшее уточнение требований к технопаркам, их инфраструктуре и перечню сервисов, предоставляемых управляющей компанией технопарка. По оценкам Ассоциации кластеров и технопарков, внедрение требований и рекомендаций стандарта приведет к повышению эффективности государственной поддержки технопарков на федеральном и региональном уровнях.

Также сохраняется тренд на повышение эффективности создания и развития новых технопарков. «В последние несколько лет приоритеты смещаются с создания новых технопарков «с нуля» на развитие технопарков на базе созданной ранее инфраструктуры и заполнение действующих технопарков резидентами, - указал в обзоре директор Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров. - Это позволяет говорить о большем количестве резидентов технопарков, способных реализовать проекты развития в сфере промышленности».

Как отмечается в обзоре, инновационная деятельность резидентов технопарков будет способствовать реализации запущенной в соответствии с поручением Президента России Национальной технологической инициативы (НТИ), целью которой является формирование принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. «Для практической реализации проектов НТИ требуется качественная проводящая инфраструктура, – дал разъяснение в обзоре директор департамента развития экосистемы НТИ Проектного офиса НТИ Иннокентий Дементьев. - Технопарки могут стать одним из ключевых элементов такой инфраструктуры, которая обеспечит условия для конверсии научных разработок в продукты, востребованные на мировом рынке».

О важной роли технопарков в экономическом и инновационном развитии России свидетельствуют и результаты их работы. По словам генерального директора Технопарка Новосибирского Академгородка (Академпарка) Дмитрия Верховода, за время своего существования Академпарк стал крупнейшей производственной площадкой Новосибирска, полностью основанной на экономике знаний, а также крупнейшим налогоплательщиком в региональный бюджет: 205 млн рублей заплачено в III квартале 2016 года резидентами Академпарка в консолидированный бюджет Новосибирской области. В свою очередь генеральный директор Троицкого наноцентра «Техноспарк» Денис Ковалевич указал в обзоре, что командой наноцентра создается более 35 новых компаний в год.

Ассоциация кластеров и технопарков ожидает, что направление технопарков будет продолжать активно развиваться. «В 2015 году суммарная выручка резидентов всех технопарков России составила 188,6 млрд рублей, что составляет 0,23% ВВП страны. По нашим оценкам, в этом году она вырастет не менее чем на 10% и превысит 210 млрд рублей», - отметил директор Ассоциации Андрей Шпиленко. По словам Андрея Шпиленко, мировой практикой признано, что технопарки являются одной из ключевых точек снижения издержек, связанных с запуском производства новой продукции и преобразованием научных разработок в технологии и продукты, востребованные в различных сферах экономической деятельности. «Развитие технопарков в России имеет стратегическое значение, так как перед страной стоят задачи по опережению темпов роста мировой экономики, наращиванию несырьевого экспорта и выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК», - резюмировал директор Ассоциации кластеров и технопарков.

По материалам Ассоциации кластеров и технопарков, инрформационный партнер обзора РИА "ФедералПресс"
Теги:
Места: Россия
Российские ученые создали робота позволяющего «увидеть» радиацию Далее в рубрике Российские ученые создали робота позволяющего «увидеть» радиациюАппарат представляется шестиколесным вездеходом длиной 1,5 м., шириной около 1 м. и весом порядка 250 кг Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Изобретатель «электрического дальнозрения»7 августа 1907 года русский физик Борис Розинг подал патентную заявку на свое изобретение — телевидение Изобретатель «электрического дальнозрения»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО