Технопарки России повышают свою эффективность

По оценкам Ассоциации кластеров и технопарков, суммарная выручка всех резидентов технопарков России по итогам 2016 года вырастет не менее чем на 10% по сравнению с 2015-м и составит более 210 млрд рублей. Согласно экспертной оценке, объем налоговых и таможенных отчислений в бюджеты всех уровней составит не менее 50 млрд рублей (рост 15 % к 2015 году), количество рабочих мест, созданных резидентами технопарков, вырастет по сравнению с 2015-м годом не менее чем на 5% и составит более 75 тысяч рабочих мест. Ассоциация опубликовала аналитический обзор деятельности технопарков, в котором представлена информация о состоянии отрасли технопарков, изменениях в регуляторном поле, а также перспективах ее развития.

По данным Ассоциации, на данный момент в России функционирует более 200 организаций, имеющих те или иные признаки технопарков, из которых 107 технопарков в наибольшей степени соответствует требованиям Национального стандарта «Технопарки. Требования». Из этих 107 технопарков 44 развиваются частными собственниками, остальные – за счет или при участии государственных средств в соответствии с рядом государственных программ.

В 2016 году Росстандартом приняты изменения Национальный стандарт «Технопарки.Требования», которые вступят в силу в марте 2017 года обеспечат дальнейшее уточнение требований к технопаркам, их инфраструктуре и перечню сервисов, предоставляемых управляющей компанией технопарка. По оценкам Ассоциации кластеров и технопарков, внедрение требований и рекомендаций стандарта приведет к повышению эффективности государственной поддержки технопарков на федеральном и региональном уровнях.

Также сохраняется тренд на повышение эффективности создания и развития новых технопарков. «В последние несколько лет приоритеты смещаются с создания новых технопарков «с нуля» на развитие технопарков на базе созданной ранее инфраструктуры и заполнение действующих технопарков резидентами, - указал в обзоре директор Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров. - Это позволяет говорить о большем количестве резидентов технопарков, способных реализовать проекты развития в сфере промышленности».

Как отмечается в обзоре, инновационная деятельность резидентов технопарков будет способствовать реализации запущенной в соответствии с поручением Президента России Национальной технологической инициативы (НТИ), целью которой является формирование принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. «Для практической реализации проектов НТИ требуется качественная проводящая инфраструктура, – дал разъяснение в обзоре директор департамента развития экосистемы НТИ Проектного офиса НТИ Иннокентий Дементьев. - Технопарки могут стать одним из ключевых элементов такой инфраструктуры, которая обеспечит условия для конверсии научных разработок в продукты, востребованные на мировом рынке».

О важной роли технопарков в экономическом и инновационном развитии России свидетельствуют и результаты их работы. По словам генерального директора Технопарка Новосибирского Академгородка (Академпарка) Дмитрия Верховода, за время своего существования Академпарк стал крупнейшей производственной площадкой Новосибирска, полностью основанной на экономике знаний, а также крупнейшим налогоплательщиком в региональный бюджет: 205 млн рублей заплачено в III квартале 2016 года резидентами Академпарка в консолидированный бюджет Новосибирской области. В свою очередь генеральный директор Троицкого наноцентра «Техноспарк» Денис Ковалевич указал в обзоре, что командой наноцентра создается более 35 новых компаний в год.

Ассоциация кластеров и технопарков ожидает, что направление технопарков будет продолжать активно развиваться. «В 2015 году суммарная выручка резидентов всех технопарков России составила 188,6 млрд рублей, что составляет 0,23% ВВП страны. По нашим оценкам, в этом году она вырастет не менее чем на 10% и превысит 210 млрд рублей», - отметил директор Ассоциации Андрей Шпиленко. По словам Андрея Шпиленко, мировой практикой признано, что технопарки являются одной из ключевых точек снижения издержек, связанных с запуском производства новой продукции и преобразованием научных разработок в технологии и продукты, востребованные в различных сферах экономической деятельности. «Развитие технопарков в России имеет стратегическое значение, так как перед страной стоят задачи по опережению темпов роста мировой экономики, наращиванию несырьевого экспорта и выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК», - резюмировал директор Ассоциации кластеров и технопарков.

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