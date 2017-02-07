Технодинамика запустила в производство портативные ингаляторы КИ-Р7

В госкорпорации убеждают, что отечественное оборудование не уступает западным образцам.
В Орехово-Зуево на базе НПП «Респиратор» началось производство портативных ингаляторов КИ-Р7. По данным госкорпорации, оборудование поможет быстро провести кислородную терапию для пострадавших в ЧС.
Ингалятор представляет собой портативный аппарат массой не более 6,5 килограмм с возможностью проведения кислородно-воздушной и аэрозольной терапии.
При этом КИ-Р7 может функционировать как в стационарном, так и автономном режиме. Применение автономного режима определено присутствием двухлитрового кислородного баллона.
В "Технодинамике" уверены, что отечественные предприятия могут соперничать с зарубежными по части развития наркозно-дыхательной техники.
Так же известно, что первый КИ-Р7 был создан сем лет назад. Пилотные партии оборудования уже доставлены чрезвычайным службам в столицу РФ и Подмосковье, а также Казань, Нижний Новгород и Рязань.Далее в рубрике Российские ученые создали «вечный» катализаторВ процессе эксплуатации «вечный» катализатор не портится и не загрязняется, что позволяет увеличить его время работы в десятки раз.
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