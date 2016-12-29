Россию могут отключить от мирового интернета

Советник президента РФ по интернету Герман Клименко считает, что России нужно быть готовой к отключению от мирового интернета.
Правительство Российской Федерации должно быть готово к тому, что государство отключат от мирового интернета, - сообщил Герман Клименко. Для того чтобы защитить интересы России, нужно разработать законопроект о разборке российского сегмента интернета, который будет устремлен на защиту очень важной для государства инфраструктуры.
Документ, по словам Клименко, должны разрабатывать сотрудники Минкомсвязи. «Из-за большой вероятности сдвигов в сторону ухудшения в отношениях со странами Запада рунет необходимо отрегулировать так, чтобы он был защищён в любом случае», - сообщил советник. При этом чиновник добавил, что деятельность рядовых пользователей интернета данные нововведения не затронут, она не будет находиться под проверкой.
Тема безопасности в сегменте интернета становится все более актуальной после того, как ФСБ узнало о запланированных иностранными спецслужбами хакерских атак с целью дестабилизировать российскую финансовую систему. Чуть позже «Ростелеком» удостоверил эти сведения. В ведомстве поведали, что отразили кибератаки на пять самых крупных финансовых учреждений и банков в России.Далее в рубрике Российские ученые создали самодвижущихся «нанопловцов»Данные частицы найдут применения в медицине, доставляя самостоятельно лекарство в нездоровый орган.
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