Российские ученые выяснили причины ожирения у россиян

Российские ученые, окончив очередные исследования, поняли, в чем причины ожирения жителей России, что некоторые специалисты зовут эпидемией.

Основанием того, что россияне стали набирать лишний вес — так называемый ген аппетита FTO, а конкретно — мутация одного из его участков. Собственно из-за этого соотечественники стали больше подвержены ожирению и всего того, что за этим стоит.

Коварный ген был обнаружен британскими исследователями в середине 2000-х годов, и только спустя десять лет российским ученым получилось его до конца исследовать и показать свои выводы. К слову, в зоне риска, то есть, склонны набирать излишний вес — восемь из десяти жителей России.

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