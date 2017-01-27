Российские ученые выяснили причины ожирения у россиян
Российские ученые выяснили причины ожирения у россиян

Ученые установили, что 82 процента россиян имеют генетическую предрасположенность к набору лишнего веса.

Российские ученые, окончив очередные исследования, поняли, в чем причины ожирения жителей России, что некоторые специалисты зовут эпидемией.

Основанием того, что россияне стали набирать лишний вес — так называемый ген аппетита FTO, а конкретно — мутация одного из его участков. Собственно из-за этого соотечественники стали больше подвержены ожирению и всего того, что за этим стоит.

Коварный ген был обнаружен британскими исследователями в середине 2000-х годов, и  только спустя десять лет российским ученым получилось его до конца исследовать и показать свои выводы. К слову, в зоне риска, то есть, склонны набирать излишний вес  — восемь из десяти жителей России.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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