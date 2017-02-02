Российские ученые выращивают кожу для лечения ожогов
Российские ученые выращивают кожу для лечения ожогов

Ученые в Екатеринбурге выращивают человеческую кожу для лечения ожогов на основе стволовых клеток.

Научные сотрудники Уральского медицинского университета с помощью стволовых клеток выращивают кожу для врачевания ожогов.   В лабораториях, которые оборудованы в университете, ученым получилось вырастить специальный биоматериал.

Он сможет генерировать необходимую ткань, а после и органы. Однако основным прорывом эксперты считают разработку кожных заплаток. Сообщается, что с помощью такой технологии можно будет результативнее бороться с тяжелыми формами ожогов. На данный момент проводится ряд проверок, в ходе которых выращенная кожа была пересажена более 60 добровольцам города.

Отмечается, что в этой же лаборатории был основан омолаживающий гель, который прошел все испытания. Создатели геля убеждают, что после того, как нанести его на кожу, запускается так называемый механизм омоложения и разглаживания морщин.

Однако биоматериал, который используют при изготовлении геля, растят индивидуально для каждого человека. Для этого нужно осуществить сбор крови, а после из нее будут выниматься стволовые клетки. Ученый Синъя Яманака поведал, что способности стволовых клеток сильно переоцениваются, а число болезней, которые можно с их помощью излечить, ограничивается.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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