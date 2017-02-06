Российские ученые виртуально тестируют лекарства от рака

Российским ученым удалось разработать технологию, разрешающую тестировать в виртуальном режиме средства, подавляющие рак.

Отмечается, что, помимо этой технологии, специалисты также смогли разработать личный подбор химиотерапии для больных, страдающими онкологическими заболеваниями.

Руководитель научного проекта Олег Демин заявил, что исследователи, используя фундаментальные сведения и математические данные, сумели восстановить иммунную систему человека на компьютере. Отмечается, что в последнее время исследователи пытаются разработать способы борьбы с раком как раз с помощью иммунитета.

Уточняется, что иммунотерапия, которую разрабатывают молекулярные биологи, содержится в очень простом механизме – эксперты пытаются "натравить" иммунную систему человека на раковые клетки.

Программа, которую разработали научные сотрудники, позволяет устанавливать степень результативности того или иного препарата. Так, она обрисовывает поведение иммунитета на самых низких уровнях, а затем преобразовывает данные в язык математики.

Далее в рубрике