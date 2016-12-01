Российские ученые создают макет с чувствительными «нервами»

Ученые из Тюмени пробуют создать макет с чувствительными «нервами» для проведения учебных операций. Организатором макета является инженер Владимир Суворов. Данный макет будет произведен из пластика с прохождением «нервов», которые зафиксируют касания хирургов. Макет будет владеть физическими свойствами черепа человека.

В модели компьютер будет получать сигналы, поступающие от «нервов» макета. Ученые замечают, что необходимость наличия подобных макетов немалая, потому что с его помощью можно будет внимательно проанализировать каждую стадию проведения учебной операции, - сообщает «ТАСС».

Можно будет рассматривать проведение операции, вносить изменения при ее осуществлении, давать советы и следить за временем прохождения каждого этапа. Ныне специалисты используют видео для обучения проведению операций и применение моделей в трехмерном пространстве, однако в этом случае нет возможности оценивать свои упущения. Похожая модель существует в Японии, но она обладает рядом различий и недостатков, специалисты из Тюмени полагают, что их макет будет лучше.

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