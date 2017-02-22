Российские ученые создали живые сенсоры из бактерий

Российские биологи создали инновационный материал-сенсор на основе бактерий, который по характеристикам очень прочный и эластичный.
Листы гидрогеля ученые использовали для создания разнообразных «живых» сенсоров. Одним из первых предметов, созданных для облегчения работы экспертов, стали резиновые перчатки, края которых светятся благодаря реакции клеток при их соприкосновении с поверхностями, обработанными определенными веществами.
Ученые рассказали, что благодаря особой конструкции материала можно добиться свечения при контакте с различными токсинами на любых поверхностях.
Подопытными объектами российских исследователей стала кишечная палочка. В ходе своей работы специалисты пытались перепрограммировать данные бактерии и научить их реагировать на вещества, токсины и вирусы.
После удачной попытки клетки кишечной палочки поместили в поры гидрогеля, который после погрузили в состав с питательными веществами. Их проникновение внутрь содействовало сохранению активности клеток в период до нескольких дней.
Ученые думают, что изобретенный ими живой сенсор из бактерий может использоваться в различных сферах, в том числе криминалистике, а также медицине и даже для определения уровня загрязнения атмосферы.Далее в рубрике Проекты РусГидро в области digital-коммуникаций признаны одними из лучших в РоссииРусГидро получило две премии «Digital Communications AWARDS» в номинации «Digital-медиа & инструменты» по итогам 2016 года.
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