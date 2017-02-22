Российские ученые создали живые сенсоры из бактерий

Листы гидрогеля ученые использовали для создания разнообразных «живых» сенсоров. Одним из первых предметов, созданных для облегчения работы экспертов, стали резиновые перчатки, края которых светятся благодаря реакции клеток при их соприкосновении с поверхностями, обработанными определенными веществами.

Ученые рассказали, что благодаря особой конструкции материала можно добиться свечения при контакте с различными токсинами на любых поверхностях.

Подопытными объектами российских исследователей стала кишечная палочка. В ходе своей работы специалисты пытались перепрограммировать данные бактерии и научить их реагировать на вещества, токсины и вирусы.

После удачной попытки клетки кишечной палочки поместили в поры гидрогеля, который после погрузили в состав с питательными веществами. Их проникновение внутрь содействовало сохранению активности клеток в период до нескольких дней.

Ученые думают, что изобретенный ими живой сенсор из бактерий может использоваться в различных сферах, в том числе криминалистике, а также медицине и даже для определения уровня загрязнения атмосферы.

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