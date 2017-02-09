Российские ученые создали новую технологию управления робототехникой в космосе
Фото предоставлено ДВФУ

Фото предоставлено ДВФУ

Новую технологию управления мобильной робототехникой в космосе с помощью мини-программ разработали в Дальневосточном федеральном университете.

Группа российских ученых из Владивостока и Москвы провела испытания новой усовершенствованной системы управления роботизированными механизмами на значительных расстояниях. Система тестировалась на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке.

Собственно в Приморском крае ученым получилось выработать комплекс наиболее эффективных мер для взаимодействия с роботизированными механизмами при большом отдалении от них. Проблему с расстоянием ученые решили очень просто. Давать команды роботам будут не в режиме реального времени, а с помощью зашифрованных программ, изначально заложенных в роботизированное устройство.

Это разрешит избежать проблем с перебоями сигнала при работе роботов в отдаленных участках. Приобретаемые роботами сигналы будут время от времени обновляться. Это также будет случаться в автоматическом режиме, без непосредственного участия разработчиков. Именно данная система позволит увеличить эффективность работы роботов на значительных расстояниях от командного центра.

Это касается исследований в далеком космосе и подводном пространстве. Помимо этого, в рамках тестирования в Москве и Владивостоке разрабатывались и отдельные аспекты управления роботами. Так, исследователи надеются научиться управлять целой группой механизмов, предварительно запрограммировав их на выполнение разнообразных функций. Намечается разработать технологию, при которой в группе будет выделяться главный робот, и его подчиненные. Лидирующий робот сможет передавать подчиненным новые распоряжения без участия человека.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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