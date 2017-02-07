Российские ученые создали «вечный» катализатор

В процессе эксплуатации «вечный» катализатор не портится и не загрязняется, что позволяет увеличить его время работы в десятки раз.
Научные сотрудники российского исследовательского института «МИСиС» разработали уникальный «вечный» катализатор. В ходе своей работы он не загрязняется и не деградирует, что продлевает его функционирование в десятки раз.
Исследователи экспериментировали над реакцией самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в растворах. Процесс еще именуют «горением растворов», что является альтернативным методом синтеза наноматериалов.
При взаимодействии на молекулярном уровне всех реагентов выделяется значительное количество газа, который содействует вырабатыванию нанопорошков с заданными свойствами. Эти порошки можно употреблять в солнечных и топливных элементах, аккумуляторах и конденсатах нового поколения.
Помимо того, их можно использовать для работы «вечного» катализатора, что позволит значительно снизить число выделяемых в атмосферу вредных веществ. Данные катализаторы будут очень востребованы в водородной энергетике и в других областях индустрии.Далее в рубрике Российские ученые виртуально тестируют лекарства от ракаУченые из России разработали уникальную программу, с поддержкой которой возможно провести виртуальное тестирование лекарства от рака.
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