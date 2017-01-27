Российские ученые создали аналог лунного грунта
Российские ученые создали аналог лунного грунта

Аппарат нужен для испытаний техники, которая сможет в будущем работать на Луне

Стоит отметить, что установка показывает собой плазменную аппаратуру ГАН-ЛП. Один из авторов работы, Павел Ларионов, сообщил, что реголит, то есть лунный грунт, значительно отличается своей шлифовкой от земных пород. Собственно разработанный аппарат поможет создать лунный грунт из земных материалов.

На презентации были показаны два искусственных образца чёрного и серого реголита, которые были основаны в Москве и Томске. В следующем месяце специалисты намереваются вывести аппаратуру на мощность, которая будет вырабатывать до 50 килограммов нужного реголита в час. В планах инженеров выработать массовое производство такой техники.

Генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров утверждает, что сейчас активно анализируется идея сооружения международной станции на окололунной орбите.

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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