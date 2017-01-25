Российские ученые создали клеточную модель смертельной болезни
Российские ученые создали клеточную модель смертельной болезни

Ученые из Новосибирска создали клеточную линию, моделирующую болезнь Хантингтона, считающуюся неизлечимой.

Группа ученых из Института цитологии и генетики СО РАН вместе с коллегами из Новосибирского государственного университета создали клеточную модель неизлечимой болезни Хантингтона. Об этом заявили представители пресс-службы высшего учебного заведения.

В обычные клетки была введена особая мутация, с помощью которой получилось удлинить тракт CAG-повторов с использованием технологии редактирования генома CRISPR/Cas9. Таким образом, исследователи восстановили клеточную линию болезни.

Кроме того, эксперты объяснили, как заболевание вырабатывается в организме. По их словам, в гене huntingtin происходит мутация, которая приводит к росту повторов триплета CAG.

По словам ученых, воссоздать клеточную модель болезни было нужно для того, чтобы определить особенности данного недуга у больных, а также найти самый действенный метод лечения.

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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