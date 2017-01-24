Российские ученые создали систему предсказания опасных погодных условий
Российские ученые создали систему предсказания опасных погодных условий

Ученые из Томского университета разработали систему, которая поможет обнаруживать опасные погодные явления.

В Томске работники Института мониторинга климатических и экологических систем (ИМКЭС) СО РАН разработали систему, которая может обнаруживать опасные погодные явления. Программно-аппаратный комплекс поможет предотвращать большие аварии, например, крушение самолетов.

Стоит заметить, что данные Российского гидрометцентра поступают лишь раз в три часа. Теперь же эксперты в Томске получили возможность быстрее получать информацию. Новейшее программное снабжение может без труда определять серьезные погодные явления.

Благодаря комплексу ученые смогут проводить анализ напряженности электромагнитного поля Земли, фиксировать удаленность конвективного облака. С помощью системы можно измерять влажность и температуру воздуха, скорость ветра, атмосферное давление.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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