Российские ученые создали препарат из дальневосточной кукумарии

Специалисты, работающие в Приморском крае, создали высокоэффективные препараты на основе морских организмов, таких как кукумария японская — одного из обличий голотурий, широко распространенных в Тихом океане. Лекарство уже прошло доклинические испытания, подтвердившие его эффективность.

«Основой препарата является кукумариозид А2–2 —более активный тритерпеновый гликозид из промысловой дальневосточной голотурии «кукумария японская».

Эксперименты на животных показали, что этот препарат резко повышает сопротивляемость организма к инфекциям и даже увеличивает выживаемость после радиоактивного облучения. Ученые обосновали, что так называемый кукумариозид А2–2 влияет прямо на ряд рецепторов клеток, отвечающих за иммунитет, усиливая защитные функции организма.

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