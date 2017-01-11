Российские ученые создали материал для боевых машин-невидимок

Российские ученые из Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" разработали уникальный метаматериал, который будет применяться для создания боевых "машин-невидимок", основанных на СТЕЛС-технологиях.

Подробности исследования были напечатаны в научном журнале Physical Review B. Разработанный метаматериал состоит из малой плоской решетки, произведенной из метамолекул, получаемые из большого цельного куска обыкновенной стали. Руководитель проекта Алексей Башарин отметил, что именно редкая конфигурация ячеек и форма материала и позволила создать метамаетриал, имеющий множеством свойств.

Так, на его основе можно будет производить сверхчувствительные сенсоры, которые, предположительно, станут основой следующего поколения датчиков запрещенных взрывчатых веществ. Материал также обладает значительной ценностью для российской армии, так как его свойства могут уменьшить радиолокационную заметность боевых аппаратов в инфракрасных и прочих спектрах.

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