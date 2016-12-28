Российские ученые создали самодвижущихся «нанопловцов»

Данные конструкции похожи на механические устройства, такие как помпы или моторы. В 2011 году Бен Феринга получил Нобелевскую премию за «наномобиль», проезжающий прямо и оборачивающийся налево или направо. Насыщалось это устройство от иглы электронного микроскопа.

После создания наноустройств перед экспертами возникла иная задача: сделать их независимыми и заставить двигаться в нужном направлении. На этом основании человечеству не грозит восстание машин в ближайшие сто лет.

И все же российским ученым получилось решить вопрос с самостоятельностью. В качестве «руля» научные сотрудники приняли решение применить золото и родий. Эти редкие металлы позволят управлять «нанопловцами» с помощью магнитного поля. Разложение молекул перекиси водорода на частицах содействует образованию протонов, толкающих в случайном направлении «нанопловцов».

Сейчас ученые стараются найти способ контролировать сформированные наноструктуры. Открытие поможет еще глубже продвинуться в сфере медицины и промышленности. Эксперты также отметили, что «нанопловцов» легко вывести в масштабное производство.

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