Российские ученые создали робота позволяющего «увидеть» радиацию
Аппарат представляется шестиколесным вездеходом длиной 1,5 м., шириной около 1 м. и весом порядка 250 кг
Российский Центр по проведению спец-операций особого риска МЧС получил специальный роботехнический комплекс, который сможет полностью заменить человека, если вдруг на атомной станции или химическом заводе случится авария.
Сообщается, что эта разработка – дело рук работников российского центрального научно-исследовательского института роботехники. Робот может поднимать различные грузы, вес которых составляет до 10 килограмм. Кроме того у него есть приборы видеонаблюдения, которые называются – телегаммавизор, с подмогой которых можно прямо на экране увидеть, где есть радиация.
Это уникальное изобретение полностью автономно и у него есть дополнительная катушка, с помощью которой он может справляться даже при полностью разряженных аккумуляторах.Далее в рубрике Россия запустит к Солнцу уникальный парусный спутникРоссия разрабатывает уникальный парусный спутник, который собирается запустить к Солнцу. Над космическим аппаратом действуют специалисты из Института ионосферы, земного магнетизма и распространения радиоволн «ИЗМИРАН». Cпутник будет вести наблюдение за полюсами Солнца. Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Изобретатель «электрического дальнозрения»7 августа 1907 года русский физик Борис Розинг подал патентную заявку на свое изобретение — телевидение
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