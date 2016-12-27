Российские ученые создали робота позволяющего «увидеть» радиацию
Российские ученые создали робота позволяющего «увидеть» радиацию

Аппарат представляется шестиколесным вездеходом длиной 1,5 м., шириной около 1 м. и весом порядка 250 кг

Российский Центр по проведению спец-операций особого риска МЧС получил специальный роботехнический комплекс, который сможет полностью заменить человека, если вдруг на атомной станции или химическом заводе случится авария.

Сообщается, что эта разработка – дело рук работников российского центрального научно-исследовательского института роботехники. Робот может поднимать различные грузы, вес которых составляет до 10 килограмм. Кроме того у него есть приборы видеонаблюдения, которые называются – телегаммавизор, с подмогой которых можно прямо на экране увидеть, где есть радиация.

Это уникальное изобретение полностью автономно и у него есть дополнительная катушка, с помощью которой он может справляться даже при полностью разряженных аккумуляторах.

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