Российские ученые создали новый мировой эталон температуры
Российские ученые создали новый мировой эталон температуры

Российские специалисты разработали новый мировой эталон температуры, который уменьшит погрешность и увеличит точность воспроизведения температурной единицы.

Российские ученые окончили изучения по переопределению единицы температуры — одного из параметров, входящих в Международную систему единиц. Специалистам получилось с высокой верностью определить фундаментальную постоянную, знакомую как константа Больцмана, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Постоянная Больцмана назначает связь температуры и энергии и показывается фундаментальной экспериментально устанавливаемой физической величиной. Работу по установлению константы вели сотрудники НИИ метрологии имени Менделеева вместе со специалистами НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.

Новейшее определение единицы температуры соответствует требованиям Международных метрологических организаций и разрешит улучшить точность ее воспроизведения. Разработанная учеными аппаратура позволяет расширять диапазон воспроизведения единицы температуры до 3473 градусов Кельвина, при этом ошибка воспроизведения сокращается в 1,5 — 2 раза.

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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