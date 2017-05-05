Российские ученые создадут искусственный нос из грибов

Российские ученые работают над технологией разработки газанализатора на базе обычных грибов. В проекте также принимают участие научные сотрудники Института биохимии и физиологии растений и Института радиотехники и электроники имени Котельникова.

По словам исследователей, чувствительность данного "искусственного носа" значительно выше современных приборов. Платформой для создания проекта служит мицелия гриба Lentinula edodes, который известен в китайской кулинарии как шиитаке.

Данный гриб имеет возможность оперативно реагировать на любые изменение состава воздуха, вследствие чего, положив мицелий на чувствительную пленку, можно получить сигнал при любой перемене газового состава окружающей среды.

Главной проблемой здесь является избирательность действий модели. Эксперты говорят, что грибы способны реагировать на ряд примесей химического происхождения в воздухе, поэтому перед учеными стоит следующая задача: выделить нужный сигнал, предупреждающий о содержании в воздухе конкретного газа.

На данный момент над решением этой проблемы трудятся специалисты из разных областей науки. Научные сотрудники надеются на успех, несмотря на то, что ранее над такими технологиями еще никто не работал. Создав датчики на платформе пленок из различных мицелиев грибов можно будет судить о создании полноценного "искусственного носа".

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