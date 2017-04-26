Российские ученые создадут конкурента ракеты Falcon
Поставки новой ракеты планируются в ближайшие четыре года
Инженеры российской ракетно-космической корпорации «Энергия» работают над созданием ракеты среднего класса, которая сможет составить конкуренцию американскому носителю Falcon 9, разработанному компанией Илона Маска SpaceX.
Об этом в среду заявил генеральный директор «Энергии» Владимир Солнцев.
По его словам, создаваемую ракету можно будет запускать с космодромов «Байконур», «Восточный», а также с «Морского старта». В настоящее время проект находится на стадии проектирования.
«Новая ракета будет иметь очень хорошие перспективы при пусках с «Морского старта» и, безусловно, будет конкурентоспособна с американской ракетой Falcon», — отметил Солнцев.Далее в рубрике Российские ученые обнаружили новый вид клещевого боррелиозаПо симптомам его легко перепутать с клещевым энцефалитом. Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Представителям «LG» показали Умные технологииРезиденты «Физтехпарка» впечатлили иностранных гостей новыми разработками
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