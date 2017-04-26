Российские ученые создадут конкурента ракеты Falcon
Российские ученые создадут конкурента ракеты Falcon

Поставки новой ракеты планируются в ближайшие четыре года

Инженеры российской ракетно-космической корпорации «Энергия» работают над созданием ракеты среднего класса, которая сможет составить конкуренцию американскому носителю Falcon 9, разработанному компанией Илона Маска SpaceX.

Об этом в среду заявил генеральный директор «Энергии» Владимир Солнцев.

По его словам, создаваемую ракету можно будет запускать с космодромов «Байконур», «Восточный», а также с «Морского старта». В настоящее время проект находится на стадии проектирования.

«Новая ракета будет иметь очень хорошие перспективы при пусках с «Морского старта» и, безусловно, будет конкурентоспособна с американской ракетой Falcon», — отметил Солнцев.

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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