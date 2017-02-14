Российские ученые создадут «Вселенную в пробирке»
Российские ученые создадут «Вселенную в пробирке»

Ученые намерены предложить человечеству способ развития жизни в ограниченной области пространства.

Российские специалисты на данный момент анализируют возможность создания реальных условий ранней Вселенной в условиях лаборатории. Данное заявление сделал главный научный сотрудник Института ядерных исследований при РАН профессор Валерий Рубаков.

По его словам, если Вселенная, и правда, однажды начала расширяться и превратилась в то, чем она является сейчас, возникает вопрос о том, можно ли создать схожие условия в ограниченной области пространства. То есть, можно ли так же растянуть область пространства, чтобы получить частицу Вселенной, похожей на нашу.

Впервые эксперты задались этим вопросом еще в 1980-х годах, но тогда это считалось невозможным. Те представления, которые есть теперь, уже не столь категоричны и допускают, что сделать это можно, но очень тяжело. Пока вопрос с созданием «Вселенной в пробирке» не решен, но работа в этой сфере активно ведется. 

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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