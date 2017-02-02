Российские ученые создадут орбитальную солнечную электростанцию

Научные сотрудники Московского авиационного института и НПО имени Лавочкина порекомендовали построить на орбите Земли космическую солнечную электростанцию (КСЭС).

С их слов, для осуществления идеи понадобится разработать государственную программу. Ее первым этапом должно стать создание экспериментального лазерного прототипа КСЭС на грузовом корабле "Прогресс" или специализированной платформе.

По мнению ученых, данный проект актуален из-за природных катаклизмов, причиной которых стало воздействие традиционной энергетики на окружающую среду.

Стоит отметить, что впервые о необходимости создания таких станций российские эксперты заявляли еще в 2011 году.

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