Российские ученые смогут предугадать турбулентность ясного неба

Российские ученые научились предвещать турбулентность ясного неба, о которой заговорили после того, как самолет Boeing 777 компании «Аэрофлот» рейса «Москва - Бангкок» попал в «воздушную яму».

Сложность этого явления в том, что его никак нельзя предсказать или выявить заранее, так как оборудование не может распознать приближение такой опасной зоны. Из-за того, что самолет попадает в зону внезапно, у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости пристегнуться или занять свои места. Таким образом, судно оказывается между сильными воздушными потоками, которые направлены в разные стороны, различаются по температуре и плотности.

Российские ученые из НИЯУ МИФИ предложили для решения данной проблемы использовать установку «мюонный годоскоп», позволяющий в атмосфере отслеживать направления мюонов, то есть элементарных частиц, возникающих из-за взаимодействия космических протонов и ядер с атмосферой Земли. В атмосфере мюоны лишаются своей энергии, и затем меняются. Потеря энергии связана с характеристиками вещества атмосферы, в которой оказывается мюон. На показатели потерь воздействуют электромагнитные поля, температура, разреженность воздуха, содержание водяного пара. По изменениям мюонного потока можно предугадывать атмосферные процессы.

«Годоскоп фиксирует изменения каждого мюона, и мы получаем картинку атмосферы, похожую на рентгеновскую. Сегодня у нас работает стационарный годоскоп УРАГАН, а также разработан мобильный вариант детектора», - рассказал профессор Научно-образовательного центра НЕВОД НИЯУ МИФИ Игорь Яшин.

Прибор можно переводить в любые точки планеты, а для его работы необходимо использование небольшого электрогенератора или обычной бытовой розетки.

Далее в рубрике