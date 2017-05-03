Российские ученые смогут предугадать турбулентность ясного неба
Российские ученые смогут предугадать турбулентность ясного неба

Созданная установка поможет заранее предупреждать о надвигающейся турбулентности, и таким способом предотвратить несчастные случаи.

Российские ученые научились предвещать турбулентность ясного неба, о которой заговорили после того, как самолет Boeing 777 компании «Аэрофлот» рейса «Москва - Бангкок» попал в «воздушную яму».

Сложность этого явления в том, что его никак нельзя предсказать или выявить заранее, так как оборудование не может распознать приближение такой опасной зоны. Из-за того, что самолет попадает в зону внезапно, у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости пристегнуться или занять свои места. Таким образом, судно оказывается между сильными воздушными потоками, которые направлены в разные стороны, различаются по температуре и плотности.

Российские ученые из НИЯУ МИФИ предложили для решения данной проблемы использовать установку «мюонный годоскоп», позволяющий в атмосфере отслеживать направления мюонов, то есть элементарных частиц, возникающих из-за взаимодействия космических протонов и ядер с атмосферой Земли. В атмосфере мюоны лишаются своей энергии, и затем меняются. Потеря энергии связана с характеристиками вещества атмосферы, в которой оказывается мюон. На показатели потерь воздействуют электромагнитные поля, температура, разреженность воздуха, содержание водяного пара. По изменениям мюонного потока можно предугадывать атмосферные процессы.

«Годоскоп фиксирует изменения каждого мюона, и мы получаем картинку атмосферы, похожую на рентгеновскую. Сегодня у нас работает стационарный годоскоп УРАГАН, а также разработан мобильный вариант детектора», - рассказал профессор Научно-образовательного центра НЕВОД НИЯУ МИФИ Игорь Яшин.

Прибор можно переводить в любые точки планеты, а для его работы необходимо использование небольшого электрогенератора или обычной бытовой розетки.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Российские ученые смогли «откормить» котов Шредингера Далее в рубрике Российские ученые смогли «откормить» котов ШредингераДанная методика создана для создания новых методик квантовой шифрации данных.

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО