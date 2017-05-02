Российские ученые смогли «откормить» котов Шредингера

Современная физика, образно выражаясь, балансирует между квантовым и классическим миром. Решая проблему совмещения теорий, группа российских и американских ученых придумала метод «откармливания» кота Шредингера.

Основная проблема теоретиков состоит в невозможности наблюдения квантовых свойств у макроскопических объектов. В умозрительном эксперименте австрийского физика Эрвина Шредингера кот помещался в ящик с механизмом, который может (или не может) открыть ампулу с ядом в случае распада радиоактивного атома.

Поэтому на сегодняшний день принципы квантовой физики обозначают кота одновременно живым и мертвым и вообще, следуя далее по рассуждению теоретиков, кот Шредингера может находиться во всех мыслимых состояниях. Российские и Американские исследователи, опираясь на давнюю теорию, поставили своей целью создать кота Шредингера, которого можно увидеть.

Для этой цели физики придумали метод, при котором два световых кота при помощи фотонов с противоположной фазой, склеиваются в одно целое. По мнению экспертов, «откормленные» коты будут играть роль естественного усилителя квантовых сигналов. В создании искусственного интеллекта квантовая память «котов» станет революционным инструментом.

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