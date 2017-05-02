Российские ученые смогли «откормить» котов Шредингера
Российские ученые смогли «откормить» котов Шредингера

Данная методика создана для создания новых методик квантовой шифрации данных.

Современная физика, образно выражаясь, балансирует между квантовым и классическим миром. Решая проблему совмещения теорий, группа российских и американских ученых придумала метод «откармливания» кота Шредингера.

Основная проблема теоретиков состоит в невозможности наблюдения квантовых свойств у макроскопических объектов. В умозрительном эксперименте австрийского физика Эрвина Шредингера кот помещался в ящик с механизмом, который может (или не может) открыть ампулу с ядом в случае распада радиоактивного атома.

Поэтому на сегодняшний день принципы квантовой физики обозначают кота одновременно живым и мертвым и вообще, следуя далее по рассуждению теоретиков, кот Шредингера может находиться во всех мыслимых состояниях. Российские и Американские исследователи, опираясь на давнюю теорию, поставили своей целью создать кота Шредингера, которого можно увидеть.

Для этой цели физики придумали метод, при котором два световых кота при помощи фотонов с противоположной фазой, склеиваются в одно целое. По мнению экспертов, «откормленные» коты будут играть роль естественного усилителя квантовых сигналов. В создании искусственного интеллекта квантовая память «котов» станет революционным инструментом.

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
36 часов без сна для составления прогноза Далее в рубрике 36 часов без сна для составления прогнозаНа Хакатоне SAS в Физтехпарке будут анализировать поведение людей.

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО