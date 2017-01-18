Российские ученые разрушили миф о Тунгусском метеорите

Исследователи выяснили, что озеро Чеко, которое располагается в Красноярском крае, не связано с падением Тунгусского метеорита. Об этом свидетельствуют данные исследования, в соответствии с которыми водоем был основан до того, когда астероид упал на Землю.

Научные сотрудники из Красноярска и Новосибирска доказали то, что теория их итальянских коллег о возникновении озера не соответствует действительности. Так, ранее думалось, что Чеко образовалось в 1908 году вследствие падения Тунгусского метеорита.

Российские эксперты изучили донные отложения озера, которые показали, что возраст Чеко составляет примерно три сотни лет. В соответствии с этим фактом, версия происхождения водоема, связанная с Тунгусской катастрофой, исключена.

Ранее итальянские ученые проводили исследования Чеко в 90-х годах прошлого века. Тогда же и пявилась теория происхождения озера.

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