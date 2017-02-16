Российские ученые разработали биочип, диагностирующий рак

Научные сотрудники из России создали уникальный «Биочип», который может быстро находить тип и место появления раковой опухоли, а также наличие метастазов.

Уникальную тест-систему для иммуноцитохимического исследования «Биочип» создали врачи из Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина, Института эпидемиологии и микробиологии им. И.Н. Блохиной и Нижегородской медицинской академии. Система состоит из самого биочипа, питательной среды для сохранения биоматериала и сканера для оцифровывания итогов исследования.

Тест-система функционирует по методу флуоресцентной иммуноцитохимии. Биочип представляет собой подложку с 15 ячейками, в которых хранятся различные антитела и с флуорохромными метками. Для диагностики заболевания, в ячейки вносятся предварительно обработанные на центрифуге взятые у пациента биоматериалы. Далее чип нагревается до 37 градусов. При реакции клеток злокачественного образования с антителами возникает свечение, которое говорит о наличие опухоли.

Результаты исследования считываются сканером, который пересылает их эксперту референсного центра. Передается, что разработка ожидает заключение Росздравнадзора. В случае хорошего отзыва надзорного ведомства, начать внедрение в практику могут уже в апреле 2017 года.

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