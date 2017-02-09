Российские ученые разработали материал для «плаща-невидимки»

В России создали мембрану для плаща-невидимки, которая по своему составу превосходит мировые аналоги.
Российские ученые разработали материю, которая защитит от вредоносных вирусов и токсинов, а также сможет сделать человека неприметным.
По словам гендиректора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева, созданный материал превосходит зарубежные аналоги по результативности задержки маленьких опасных аэрозольных частиц: вирусов, токсинов, аллергенов и много других токсикантов.
Новый материал можно применить для создания средств защиты для медицинских, военных и других целей. Также разработанную технологию можно употреблять для приобретения сверхлегких высокоэффективных материалов экипировки военнослужащих, которая позволит сделать людей более незаметными.
Фонд перспективных исследований уже наладил взаимодействие с возможными потребителями уникальной разработки, среди них представители силовых ведомств, производители одежды для полярного климата и активного отдыха. Проверки созданных образцов планируют завершить в августе 2017 года.Далее в рубрике Российские ученые создали новую технологию управления робототехникой в космосеНовую технологию управления мобильной робототехникой в космосе с помощью мини-программ разработали в Дальневосточном федеральном университете.
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