Российские ученые разработали материал для «плаща-невидимки»

Российские ученые разработали материю, которая защитит от вредоносных вирусов и токсинов, а также сможет сделать человека неприметным.

По словам гендиректора Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева, созданный материал превосходит зарубежные аналоги по результативности задержки маленьких опасных аэрозольных частиц: вирусов, токсинов, аллергенов и много других токсикантов.

Новый материал можно применить для создания средств защиты для медицинских, военных и других целей. Также разработанную технологию можно употреблять для приобретения сверхлегких высокоэффективных материалов экипировки военнослужащих, которая позволит сделать людей более незаметными.

Фонд перспективных исследований уже наладил взаимодействие с возможными потребителями уникальной разработки, среди них представители силовых ведомств, производители одежды для полярного климата и активного отдыха. Проверки созданных образцов планируют завершить в августе 2017 года.

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