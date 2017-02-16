Российские ученые разрабатывают искусственную костную ткань

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) создан новый керамический биоматериал для регенеративной костной хирургии.

Данная технология снабжает более высокий коэффициент приживаемости импланта в скелете пациента, по сравнению с прошлыми мировыми разработками. В основе разработок лежит изучаемый во всем мире класс силикатов – волластанит, и новейшая методика соединения материалов.

По словам экспертов, новый керамический материал имеет высокую степень прочности и пористости, что позволяет обеспечить глубокое проникновение костной ткани в имплантат и снижает возможность сильного разрушения кости.

Отныне это даст медицине вероятность более эффективно восстанавливать разрушенные кости пациентов, оказавшихся на хирургическом столе.

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