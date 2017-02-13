Российские ученые разрабатывают первый в мире летающий внедорожник

В скором времени в России может появиться уникальный летающий внедорожник. Уже в марте закончится прием заявок на конкурс Фонда перспективных исследований, желающего взяться за разработку летательного аппарата.

Официально речь идет об отборе предложений по выпуску «Демонстратора летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета и посадки». Однако ожидается, что изобретатели разработают собственно проект летающего внедорожника, который сможет перевозить людей и грузы там, где нет дороги.

Ведущий консультант направления физико-технических исследований фонда Ян Чибисов заявил, что речь идет «о полноценном летательном аппарате, но с транспортной и пилотируемой доступностью автомобиля». По его словам, задача проекта — стереть разницу между пилотом и водителем.

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